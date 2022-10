La direction du Haut Conseil pour le climat s’est lancée début septembre dans la "restructuration" de l’instance, créée en novembre 2018, en pleine crise des gilets jaunes. Objectif de l’opération : conforter le HCC dans le nouveau paysage institutionnel et international et obtenir des moyens supplémentaires. Reste que cette réorganisation implique également le départ contraint de plusieurs des membres du secrétariat. Trois fiches "vigisouffrance" ont été remplies, le service RH de France stratégie a également été alerté et le lancement d’une enquête administrative vient d’être acté.