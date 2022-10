Pour quelles raisons décide-t-on de quitter son emploi pour s’occuper à temps complet d’un proche ? Quels sont les facteurs qui entrent en jeu lorsque ce choix est opéré, et quelles sont les difficultés auxquelles les salariés aidants restent confrontés, qui les empêchent de concilier vie professionnelle et personnelle ? À l’occasion de la Journée nationale des aidants du 6 octobre 2022, AEF info a interrogé les acteurs du secteur de l’aidance sur ces questions. Ces derniers mettent en avant la complexité d’un choix tel que celui de quitter son emploi. Lien émotionnel et d’intimité entretenu avec les proches aidés, incompatibilité des formes d’organisation du travail proposées, enjeux financiers ou encore manque de compréhension des collègues, les salariés aidants doivent encore, en 2022, jongler avec les contraintes.