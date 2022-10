Pour "désurbaniser la pensée" et "construire un design de la convivialité, de la sobriété, de l’habitabilité du monde et de la biodiversité", l’Ensad et la Haute école des arts du Rhin lancent un réseau national baptisé "Campagne Première", lors d’un rassemblement mi-septembre 2022. "Campagne Première" est pensé comme "un lobby" pour "faire exister un autre design", et comme "un réseau opérationnel" devant bénéficier aux nouvelles générations. Il doit "favoriser le partage d’expériences, la formation, la circulation des acteurs, le dialogue avec les pouvoirs publics et les partenaires privés".