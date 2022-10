Le harcèlement moral, fréquemment invoqué par des salariés lors de contentieux relatifs à la rupture de leur contrat de travail, consiste en des agissements répétés à l’encontre d’un salarié qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En 2021-2022, la Cour de cassation, s’est penchée sur le délai de prescription et les règles à respecter par l’employeur pour mener une enquête. Elle a également apporté des précisions sur le délit de harcèlement moral, sa preuve, la sanction d’un salarié ayant des pratiques de harcèlement managérial ou d’un salarié ayant proféré des violences verbales à l’égard de son harceleur, le refus de réintégrer un salarié accusé de harcèlement dont le licenciement est nul, etc.