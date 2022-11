Le "verdissement" des formations s’accélère : universités et grandes écoles communiquent de plus en plus sur la transformation de leurs programmes et l’évolution de leurs méthodes pédagogiques pour davantage prendre en compte l’urgence écologique et sociétale. AEF info propose une nouvelle série de dépêches répertoriant les actions annoncées par ces établissements entre septembre et fin octobre 2022. Celles-ci sont diverses : nouvelles formations, séminaires, hackathons… La liste n’est pas exhaustive.