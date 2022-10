"L’école est un vivier, et je crois que l’on pourrait généraliser le modèle de préparation à l’ENS dans toutes les universités : sélectif et interdisciplinaire. On manque actuellement une partie des élèves : il faudrait augmenter le nombre de places disponibles et améliorer la diversité des profils, sans perdre la force et l’énergie du modèle", déclare Frédéric Worms, directeur de l’ENS-PSL, dans un entretien avec AEF info recueilli mi-septembre 2022. Il souligne que "des changements importants ont déjà eu lieu", puisqu’en dix ans, "la population étudiante de l’ENS a crû de 85 %, sans sacrifier à l’excellence du recrutement". Frédéric Worms s’exprime aussi sur les projets de l’ENS au sein de PSL, sur ses fragilités (son système informatique, "clairement une priorité", et "la dimension immobilière"), et sur le rapport de l’école au numérique, au développement durable et aux VSS.