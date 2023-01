Pascal Mailhos est nommé coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme en conseil des ministres, mercredi 11 janvier 2023. Son arrêté de nomination est paru au JO ce jeudi. Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, et du Rhône, depuis octobre 2018, il succède à Laurent Nuñez, préfet de police depuis juillet dernier (lire sur AEF info). Pascal Mailhos a notamment été directeur central des renseignements généraux entre 2004 et 2006.