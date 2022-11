L’Éducation nationale accueille plus de 430 000 élèves en situation de handicap, soit 100 000 de plus qu’il y a cinq ans. "C’est un motif de satisfaction et de fierté", affirme Pap Ndiaye, lors d’une intervention à l’Assemblée nationale le 4 octobre 2022. Le ministre juge "considérable" la "croissance de 6 à 10 % par an" de cet effectif. "On ne peut pas imaginer un AESH pour chaque élève en situation de handicap", explique-t-il, appelant à réfléchir aux modalités de prise en charge de ces élèves. Comment expliquer la hausse continue du nombre d’élèves en situation de handicap ? Quels sont les leviers d’action des académies pour accompagner ce mouvement ? La nature des notifications MDPH évolue-t-elle dans le temps ? AEF info a interrogé les académies de Lille et de Toulouse.