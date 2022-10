Si le nombre d’organismes HLM a considérablement reculé sur la dernière décennie, qu’en est-il des effectifs qui œuvrent en leur sein ? L’environnement économique de plus en plus contraint des bailleurs sociaux, les regroupements opérés ces dernières années et les évolutions de leurs modèles organisationnels se lisent aujourd’hui dans les courbes des effectifs recensés par les familles HLM. Des effectifs concentrés dans des opérateurs toujours plus gros, et qui, métier par métier ne suivent pas toujours la même trajectoire.