"Les ODD permettent d’avoir un point de départ, universel, mais cela ne suffit pas", remarque Loïc Hénaff, PDG du groupe Jean Hénaff. À l’occasion d’une série d’AEF info sur les entreprises et les ODD, le dirigeant explique comment il s’est servi de ce cadre officiel pour lancer au sein de son entreprise une démarche responsable à impact positif "Be good 2030". La PME a notamment beaucoup travaillé sur l’ODD 12 concernant la production et la consommation responsable, en définissant quatre sources d’approvisionnement prioritaires. Elle mesure aussi régulièrement ses progrès sur l’ODD 5 sur l’égalité des sexes.