Si les forest schools restent anecdotiques en France, grandir avec la nature est aujourd’hui un crédo de nombre d’écoles alternatives privées hors contrat qui ont émergé depuis l’an 2000. Cette tendance, que la crise sanitaire a fait sortir de l’ombre, essaime aussi dans le public, en primaire surtout, avec, par endroits, l’appui de l’institution (Deux-Sèvres) ou de collectivités (Limoges). Dans ce troisième et dernier volet, AEF info scrute ce mouvement de l’école dehors qui propose un enseignement inductif et expérienciel, bousculant la posture de l’enseignant et la segmentation des apprentissages. Ses tenants, tel le chercheur Sylvain Wagnon (université de Montpellier) y voient un levier pour repenser le système scolaire. Sans pour autant minimiser les freins à une large diffusion de cette approche - organisation du second degré en tête.