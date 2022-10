Elles ont quitté l’Éducation nationale, mais pas la classe. Hélène, Julie, Aurélie et Sophie ont rejoint ou créé une école alternative hors contrat (lire sur AEF info). Quelles sont leurs sources d’inspiration ? Dans ce second volet, AEF info explore le "butinage pédagogique" à l’œuvre dans ces écoles nouvelles, qui, contrairement à leurs aînées, hybrident les pratiques pour répondre aux besoins de l’enfant dans sa singularité. Des contre-modèles, en phase avec une demande sociale et à rebours des rigidités accolées à l’Éducation nationale. Pour les enseignantes qui s’y sont engagées, cela suppose un investissement formation conséquent en temps et en argent. Avec, à l’arrivée, un salaire moindre et le deuil à faire de la gratuité. Les familles paient l’enseignement mais sont aussi, volontairement, très impliquées dans la vie de l’école pour favoriser coéducation et parentalité positive.