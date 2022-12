"La biodiversité est nécessaire pour régénérer les sols. Notre ambition 2030 est de devenir une référence dans les pratiques viticoles et agricoles durables et atteindre 100 % d’approvisionnement en agriculture régénératrice", rapporte Sandrine Sommer, directrice du développement durable de Möet Hennessy, la branche vins et spiritueux de LVMH. À l’occasion d’une série d’AEF info sur les entreprises et les ODD, l’experte fait le point sur les objectifs et les actions de la marque liés à l’ODD 15 en France et à l’étranger, mais aussi sur les défis qui restent à surmonter, notamment la recherche d’indicateurs adaptés pour permettre un bon suivi des progrès.