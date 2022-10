SGPI : François Germinet va prendre la tête du nouveau pôle "connaissances"

François Germinet, président de CY Cergy Paris université, va être nommé pilote du nouveau pôle "connaissances" du secrétariat général pour l’investissement, d’après les informations recueillies par AEF info, le 24 octobre 2022. Ce pôle "connaissances" succède au programme "centre d’excellences" et François Germinet prendra ainsi la suite de Laurent Buisson, qui a quitté le SGPI il y a un an. Voici le parcours de celui qui a aussi longtemps présidé la commission "formation et insertion" de France Universités.