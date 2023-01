Elle est la région de France qui aura logiquement connu le plus grand nombre de fusions entre organismes HLM, poussés par les lois Notre et Elan à se regrouper pour gagner en efficience : en Île-de-France, le nombre d’opérateurs de logement social a été ramené de 150 à 113 entre les 1er janvier 2017 et 2023. Plus d’un tiers des bailleurs sociaux de moins de 12 000 logements ont ainsi été absorbés sur la période, fusionnant tantôt avec un organisme de même statut, tantôt avec un opérateur de nature juridique différente, pour préserver son autonomie. Tour d’horizon des regroupements HLM opérés dans la région la plus dense de France.