Charline Avenel, rectrice de Versailles, devrait prendre la direction générale du groupe Ionis, selon les informations recueillies par AEF info le 12 juillet 2023. Le groupe d’enseignement supérieur privé Ionis compte 35 000 étudiants, 29 écoles et entités, dans les domaines des transformations technologiques (Epita, Epitech), du business et du management (ISG, Iseg) et de l’innovation (Etna, I.A Institut, Supinfo). Par ailleurs, un mouvement de recteurs pourrait être acté demain en conseil des ministres.