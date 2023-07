Aurore Bergé, députée LREM des Yvelines depuis 2017 et présidente du groupe Renaissance à l’Assemblée nationale, est nommée ministre des Solidarités et des Familles du gouvernement d’Élisabeth Borne, le 20 juillet 2023, indique un communiqué de l’Élysée. Elle succède à Jean-Christophe Combe, ex-directeur général de la Croix Rouge, qui sera resté un peu plus d’un an à la tête de ce ministère.