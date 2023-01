Constellée de près de 120 bailleurs sociaux sur à peine 815 km2 début 2017, la métropole du Grand Paris aura été ces six dernières années le théâtre du plus grand nombre de fusions et de regroupements opérés entre organismes HLM à cette échelle territoriale. Une concentration sous l’effet d’abord des groupes capitalistiques, via la rationalisation de leurs filiales, puis des obligations de regroupement de la loi Elan, qui ont concerné un grand nombre d’offices du territoire. "Ces derniers, déjà soumis au rattachement par la loi Notre à des EPT alors naissants, avaient jusqu’au 1er janvier 2023 pour tenir leurs obligations". Cette échéance passée, AEF info fait le point sur l’organisation des opérateurs HLM dans le territoire.