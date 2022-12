Depuis 1994, ils sont 40 présidents d’université à avoir été élus au bureau de France Universités (ex-CPU), dont 5 femmes. Les disciplines les plus représentées sont les lettres, la physique et la médecine. Après avoir passé au crible la composition des différents bureaux de la conférence (lire sur AEF info) et analysé ce que leurs membres ont fait après leur passage à la CPU (lire sur AEF info), AEF info s’attarde sur le profil de ces 40 personnalités. Combien de temps chacun est-il resté au bureau ? Ont-ils fait un mandat complet ? Sont-ils plutôt issus des sciences dures ou des SHS ? État des lieux.