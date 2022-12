Depuis 1994, six des 17 bureaux de France Universités (ex-CPU) qui se sont succédé ont compté une femme et seulement trois n’ont compté aucun représentant francilien ; 33 universités différentes y ont été représentées ; et pour 11 des 17 scrutins, une seule liste s’est présentée. À l’occasion de l’élection du dernier bureau en date emmené par Guillaume Gellé le 15 décembre 2022 (lire sur AEF info), AEF info analyse la composition des 17 équipes qui ont dirigé de la conférence depuis 1994, et les conditions de leur élection.